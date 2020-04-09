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Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость 3 моделей на рынке России

Российские аналитики выяснили, что Mitsubishi пересмотрела стоимость 3 моделей в России. На местном рынке отмечается подорожание автомобилей от 30 до 127 тысяч рублей.

Эксперты из отечественного инфопортала «Цена Авто» сообщают, что Mitsubishi повысила цены трех фирменных линеек: пикапа L200, кроссовера Eclipse Cross и внедорожника Pajero Sport. Известно, что все другие модели от японского бренда остались с прежней стоимостью. На сегодняшний день стандартная комплектация Mitsubishi Eclipse Cross обойдется покупателю в 1,9 млн рублей, а эксклюзивный вариант - в 2,3 млн рублей, что говорит о средней прибавке в размере 50 тысяч рублей.

Что касается L200, то его ценовой диапазон варьируется от 2,1 до 2,7 млн рублей, поскольку компания повысила прайс на 30-60 тысяч рублей. Больше всего подорожал Pajero Sport - с дополнительными 127 тысячами рублей, его ценник на российском рынке теперь составляет 2,5-3,2 млн рублей. Подобные перемены аналитики связывают с падением мировых цен на нефть, ослаблением национальной валюты и снижением объемов продаж из-за пандемии COVID-19.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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