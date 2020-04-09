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Анна Кастерова похвасталась, что муж Евгений Малкин позвал ее в “La Kyhnya” во время пандемии

Анна Кастерова похвасталась, что во время пандемии муж Евгений Малкин позвал ее в “La Kyhnya”. Телеведущая показала в Instagram наряд, который выбрала для свидания.

Анна Кастерова находится в собственном доме в Америке, где проживает вместе с Евгением Малкиным и сыном. Телеведущая показала в новом посте наряд для этой встречи. На новом фото она запечатлена в облегающем платье песочного цвета без бретелей. Кастерова позирует босиком, делая селфи в зеркало. В комментариях подписчики пошутили: “Каблуки потеряла у las garderobas?”, на что телеведущая ответила: “В Santa Coridoras”. Таким образом звезда намекнула, что строго придерживается режима самоизоляции, но не теряет оптимизма в непростое время.

Под постом Кастеровой отметилась жена хоккеиста Ильи Ковальчука, а также ее коллега Дмитрий Губерниев. Телеведущий задался вопросом, согласилась ли она на предложение мужа или "ушла с другим мужиком”, намекая на необходимость ухаживать за трехлетним сыном. На это супруга Малкина ответила: “Разрываюсь между La kyhnya и Del Balkonia”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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