В России упростили правила техосмотра авто из-за пандемии коронавируса
Правительство России внесло несколько правок в процедуру техосмотра авто из-за пандемии коронавируса. В частности, власти упростили правила обслуживания для транспортных средств, "моложе" четырех лет.
Представители Госдумы информируют, что с весны 2021 года российским владельцам автомобилей, выпущенных менее 4 лет назад - больше не нужно проходить обязательный технический осмотр. Эту информацию предоставил инфопортал "Политэксперт". Документ, вносящий поправки в Федеральный закон № 170 "О техосмотре" уже был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и принят в рамках очередного заседания правительства. Стоит отметить, что подобные изменения распространяются на все легковые машины, мотоциклы и легкие грузовики.
В то же время, прицепы, грузовики и прочие тяжелые транспортные средства тоннажностью до 3,5 тонны все равно должны проходить техосмотр 1 раз за 2 года. Пока автомобили возрастом от четырех до десяти лет будут подчиняться стандартным правилам обслуживания, более старые модели вынудят проходить ТО каждый год. Подобные решения были приняты в связи с усложнением работы автосервисов ввиду карантинных мер и режима самоизоляции.
Представители Госдумы информируют, что с весны 2021 года российским владельцам автомобилей, выпущенных менее 4 лет назад - больше не нужно проходить обязательный технический осмотр. Эту информацию предоставил инфопортал "Политэксперт". Документ, вносящий поправки в Федеральный закон № 170 "О техосмотре" уже был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и принят в рамках очередного заседания правительства. Стоит отметить, что подобные изменения распространяются на все легковые машины, мотоциклы и легкие грузовики.
В то же время, прицепы, грузовики и прочие тяжелые транспортные средства тоннажностью до 3,5 тонны все равно должны проходить техосмотр 1 раз за 2 года. Пока автомобили возрастом от четырех до десяти лет будут подчиняться стандартным правилам обслуживания, более старые модели вынудят проходить ТО каждый год. Подобные решения были приняты в связи с усложнением работы автосервисов ввиду карантинных мер и режима самоизоляции.