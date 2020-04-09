Врачи рассказали, как избежать опасной зависимости от капель для носа





Специалисты в области медицины называют такую зависимость "медикаментозным ринитом". Некоторые люди подхватывают его уже после трёх дней применения сосудосуживающих капель и спреев, а через неделю риск побочных эффектов значительно увеличивается. Если человек будет использовать такие препараты на протяжении продолжительного периода, слизистая его носа не сможет самостоятельно справляться с привычными функциями и прибегать к лекарству потребуется всё чаще.Более того, со временем даже самые сильные капли не принесут облегчения, поскольку слизистая носа повреждена, что становится причиной воспалительных процессов. Вместе с тем из-за развивающейся зависимости от препарата страдает качество сна, а отсутствие рядом с собой в нужную минуту медикамента способствует повышению уровня тревожности.Чаще всего зависимость обнаруживают уже на запущенных стадиях, что затрудняет лечение. Необходимо учитывать, что взрослым не стоит пользоваться каплями и спреями более 5 дней, так получиться избежать ринита. Избавиться от него можно, если промывать нос с помощью солевых растворов, также применяется стероидная терапия. Целесообразно снижать частоту закапывания лекарства, а вследствие этого порой возникают чувство тревожности либо нехватки воздуха, панические атаки. Зачастую процесс лечения длится примерно две недели, после чего у человека восстанавливается естественный ритм и качество жизни.