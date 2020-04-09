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Эксперт РАН Елена Ляпунцова объяснила причины любви русских к гречневой каше

Эксперт РАН Елена Ляпунцова раскрыла причины любви русских к гречневой каше. По мнению профессора, богатство полезными микроэлементами и длительный срок хранения этого продукта способствовали его популяризации.

Елена Ляпунцова отметила, что гречку считают символом России, а также национальным продуктом. Однако последнее убеждение она назвала ошибочным, поскольку его родиной стали Северная Индия и Непал. Далее она распространилась по Китаю, Корее и Японии. Согласно некоторым источникам, в России эта крупа получила такое имя, поскольку ее завезли из Греции. Она была популярна при императоре Николае I и в СССР.

Во время Второй мировой войны гречневая каша с тушенкой была одним из наиболее популярных блюд полевой кухни. Широкое распространение она получила благодаря своей экономичности и длительному сроку хранения, который составляет 14-18 месяцев. Из гречки можно приготовить много блюд, но наиболее важным свойством эксперт считает полезность продукта. В нем содержится калий, магний, фосфор, медь, цинк, селен, марганец и другие микроэлементы.

Елена Ляпунцова напомнила, что гречка весьма питательна и благоприятно воздействует на здоровье, например, нормализует давление и уровень сахара в крови, а также повышает гемоглобин. Слова эксперта передает издание “Слово и Дело”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:43

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