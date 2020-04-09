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«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед Макаровым

Лера Кудрявцева во время карантина оконфузилась перед Игорем Макаровым. Телеведущая пригласила супруга на танец, во время которого он заметил ее лишние килограммы.
«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед Макаровым

По словам знаменитости, во время самоизоляции она сильно расслабилась и превратилась в кухарку. Как сказала Лера Кудрявцева, сейчас ее жизнь похожа на сплошное приготовление трехразового питания. Более того, в период карантина актриса прибавила в весе, чего не смогла скрыть от своего избранника. Пока она с Игорем Макаровым исполняла медленный танец, он поинтересовался у жены, что у нее такое «мягонькое в штанах». Любимица телезрителей ответила, что это ее «живот».

В то же время хоккеист старается поддерживать спортивную форму, регулярно занимаясь домашними тренировками. Подтверждают это различные сюжеты, которые Кудрявцева размещает на странице в Instagram. Возможно, после недавнего конфуза она захочет присоединиться к мужу.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:03

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