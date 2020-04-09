«А что такое мягонькое в штаны положила»: Располневшая Кудрявцева оконфузилась перед Макаровым





По словам знаменитости, во время самоизоляции она сильно расслабилась и превратилась в кухарку. Как сказала Лера Кудрявцева, сейчас ее жизнь похожа на сплошное приготовление трехразового питания. Более того, в период карантина актриса прибавила в весе, чего не смогла скрыть от своего избранника. Пока она с Игорем Макаровым исполняла медленный танец, он поинтересовался у жены, что у нее такое «мягонькое в штанах». Любимица телезрителей ответила, что это ее «живот».В то же время хоккеист старается поддерживать спортивную форму, регулярно занимаясь домашними тренировками. Подтверждают это различные сюжеты, которые Кудрявцева размещает на странице в Instagram. Возможно, после недавнего конфуза она захочет присоединиться к мужу.