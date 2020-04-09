Елена Малышева: "Три домашних теста помогут определить степень устойчивости легких к коронавирусу"

Первый способ узнать свою устойчивость к коронавирусу заключается в проверке наличия ожирения. Для этого нужно просто обхватить собственную шею, а если пальцы легко соприкасаются или перекрещиваются, то проблемы нет. При этом для людей с избыточным весом данное упражнение выполнить проблематично. Это может сигнализировать также об остановке дыхания во сне. Малышева напомнила, что данная группа граждан находится в группе риска. Вторым тестом телеведущая считает способность одним выдохом надуть шарик. Если полученный диаметр ниже 15 см, то у человека может быть пониженная сопротивляемость вирусам из-за небольшой емкости легких.Третий способ узнать о наличии хронических заболеваний легких заключается в возможности сложить согнутые указательные пальцы вместе и проверить наличие крошечного свободного пространства над плоскостью ногтей. Если она присутствует, то это указывает на здоровье легких. Гражданам, находящимся в группе риска, Елена Малышева порекомендовала самоизолироваться, а тем, у кого есть ожирение – перейти на здоровое питание.