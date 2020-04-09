АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.23 USD 75.75
Курс валют на 09.04.2020

Елена Малышева: "Три домашних теста помогут определить степень устойчивости легких к коронавирусу"

Елена Малышева представила три домашних теста, которые укажут на степень устойчивости легких к коронавирусу. Новое видео с рекомендациями телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.
Елена Малышева: "Три домашних теста помогут определить степень устойчивости легких к коронавирусу"

Первый способ узнать свою устойчивость к коронавирусу заключается в проверке наличия ожирения. Для этого нужно просто обхватить собственную шею, а если пальцы легко соприкасаются или перекрещиваются, то проблемы нет. При этом для людей с избыточным весом данное упражнение выполнить проблематично. Это может сигнализировать также об остановке дыхания во сне. Малышева напомнила, что данная группа граждан находится в группе риска. Вторым тестом телеведущая считает способность одним выдохом надуть шарик. Если полученный диаметр ниже 15 см, то у человека может быть пониженная сопротивляемость вирусам из-за небольшой емкости легких.

Третий способ узнать о наличии хронических заболеваний легких заключается в возможности сложить согнутые указательные пальцы вместе и проверить наличие крошечного свободного пространства над плоскостью ногтей. Если она присутствует, то это указывает на здоровье легких. Гражданам, находящимся в группе риска, Елена Малышева порекомендовала самоизолироваться, а тем, у кого есть ожирение – перейти на здоровое питание.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Выпьем за любовь»: Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой спародировал Игоря…
Южнокорейские ученые не обнаружили признаков мутации…
Елена Малышева: "Три домашних теста помогут определить степень устойчивости легких к…
Kia Telluride назвали победителем премии «Всемирный автомобиль года…
Новая жертва коронавируса: Умер 80-летний актер Аллен…
Ученые доказали особые способности котов в понимании человеческой…
Сергея Жигунова возмущают приглашения на ток-шоу к Малахову и Корчевникову в период…
Вирусологи: COVID-19 способен вызывать некроз тканей…
Отец Жанны Фриске одолжил 2 млн рублей у друга певицы, чтобы расплатиться с…
У берегов Австралии на видео попало необычное глубоководное…
Австралийские ученые нашли подавляющее коронавирус за двое суток…
«Ей жизнь дороже»: Гузеева прокомментировала уход Володиной из шоу «Давай поженимся!» из-за…
«Будь он проклят»: Иосиф Пригожин пострадал из-за пандемии…
Ученые предупредили бессимптомно болеющих коронавирусом людей о риске поражения…
Ученые рассказали о привычках, которые избавят от болезней после 40…
Путин предложил установить федеральную выплату медикам, работающим с больными…
Психологи выявили у россиян серьёзное расстройство психики из-за…
В Книгу рекордов Гиннесса можно попасть в условиях…
Путин поручил регионам нарастить ресурсы и возможности медучреждений в условиях…
Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь…
«С малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю»: Тимати потроллил…
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез из-за сравнения с…
Пластика во время карантина: Малахов рассказал о новом тренде звезд…
«Не думайте, что это все ерунда»: Стас Михайлов перенес двустороннее воспаление…
«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена…
«Хочется обрести свою новую театральную команду»: Дарья Мороз покинет МХТ им.…
Мэр города Арзамас Александр Щелоков объяснил погоню врачей скорой помощи в спецкостюмах за убегающим…
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна призвала поклонников не осуждать её за…
Просмотреть все новости