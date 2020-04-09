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Kia Telluride назвали победителем премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Судьи объявили, что премию «Всемирный автомобиль года 2020» получит кроссовер Kia Telluride. Это первый раз, когда победителем в главной номинации назвали модель от корейской компании.

Ежегодная церемония World Car of the Year прошла в онлайн-формате ввиду пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер. Известно, что за 16 лет существования премии - её впервые вручали не на автомобильном шоу. Организаторы подвели итоги голосования в различных номинациях и предоставили главный приз новейшему SUV Kia Telluride. Известно, что этого кроссовера пока нет в наличии у российский дилеров.

Кроме прочего, машиной с наиболее привлекательным дизайном была признана Mazda 3, Porsche Taycan получил сразу две награды в качестве лучшего спорткара и автомобиля класса люкс. Стоит отметить, что "немец" стал первой электрической моделью, заслужившей признания от World Car of the Year. Наконец, наиболее эффективным транспортным средством для эксплуатации в городских условиях оказался компактный кроссовер KIA Soul EV. Для многих автолюбителей стало удивительным отсутствие серий Volkswagen в списке победителей, ведь в в 2009 и 2013 годах лидером становился Golf, в 2010 – Polo, а в 2012 – UP!.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:18

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