Кэти Перри решила назвать дочь Энн Перл Хадсон в честь бабушки
Недавно Кэти Перри порадовала поклонников известием о скором пополнении в семье. Звезда решила назвать назовет дочь Энн Перл Хадсон.
Это имя одобрил Орландо Блум. Подруга во время беседы с журналистами отметила, что артистка с большим уважением относится к покойной родственнице, желая таким образом почтить ее память.
Бабушка знаменитости ушла из жизни в марте, а после трагических событий фанаты узнали о долгожданной беременности кумира. Сама Перри верит, что случайных совпадений не бывает, а потому имя дочери может нести определенный смысл.
Это имя одобрил Орландо Блум. Подруга во время беседы с журналистами отметила, что артистка с большим уважением относится к покойной родственнице, желая таким образом почтить ее память.
Бабушка знаменитости ушла из жизни в марте, а после трагических событий фанаты узнали о долгожданной беременности кумира. Сама Перри верит, что случайных совпадений не бывает, а потому имя дочери может нести определенный смысл.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:00