«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена Солнцева

Александр Гудков стал гостем YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором обсуждался вопрос цензуры и границ допустимого в юморе. Как отметила журналистка, современное общество стремится к высокой духовности и осуждающе относится к неоднозначным или откровенно шокирующим шуткам, на что комик парировал сообщением о народной любви к наблюдению за личной жизнью Гогена Солнцева.Это, по мнению шоумена, - «высший пилотаж креативной идеи». «Штурм сериала про Гогена» в представлении Гудкова, напоминает выкрикивание всеми участвующими самых странных, нелогичных и абсурдных предложений. Среди них могут быть равным счетом как призыв побрить супругу экс-участника «Дома-2», так и необходимость в срочном порядке подобрать место для ее будущей могилы. В этом «шоу» нет ни цензуры, ни какого-либо формата.Озвученное Александром Гудковым мнение вызвало бурную реакцию у Ксении Собчак. Ведущая программы даже назвала подобные «телеприключения» Солнцева и Терешкович «ужасными».