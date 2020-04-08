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«Высший пилотаж креативной идеи»: Гудков оценил истории Гогена Солнцева

Александр Гудков оценил истории «телеприключений» Гогена Солнцева и его 65-летней супруги. По словам юмориста, события личной жизни шоумена – это «высший пилотаж креативной идеи».

Александр Гудков стал гостем YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором обсуждался вопрос цензуры и границ допустимого в юморе. Как отметила журналистка, современное общество стремится к высокой духовности и осуждающе относится к неоднозначным или откровенно шокирующим шуткам, на что комик парировал сообщением о народной любви к наблюдению за личной жизнью Гогена Солнцева.

Это, по мнению шоумена, - «высший пилотаж креативной идеи». «Штурм сериала про Гогена» в представлении Гудкова, напоминает выкрикивание всеми участвующими самых странных, нелогичных и абсурдных предложений. Среди них могут быть равным счетом как призыв побрить супругу экс-участника «Дома-2», так и необходимость в срочном порядке подобрать место для ее будущей могилы. В этом «шоу» нет ни цензуры, ни какого-либо формата.

Озвученное Александром Гудковым мнение вызвало бурную реакцию у Ксении Собчак. Ведущая программы даже назвала подобные «телеприключения» Солнцева и Терешкович «ужасными».

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:32

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