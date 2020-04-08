Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома кошек





У 700 участников опроса спрашивали, какие у них религиозные взгляды и есть у них дома питомец. Оказалось, что чем активнее человек проявляет себя в религиозной жизни, тем меньше вероятность того, что у него есть собака или кошка. Ученые объясняют эту взаимосвязь тем, что верующие люди удовлетворяют свою потребность в эмоциональных контактах с помощью общины. В свою очередь, атеисты заводят домашних любимцев, которые помогают им снижать уровень тревожности и справляться с депрессивными состояниями.Участники опроса, которые регулярно посещали приход и участвовали в церковных обрядах, могли похвастаться жизнью, наполненной социальными контактами. У религиозных людей намного реже можно увидеть дома питомца. Собак они заводят чаще чем кошек, так как последние больше подходят для интровертов, испытывающих сложности в общении с социумом.