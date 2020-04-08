Ученые: Религиозные люди очень редко заводят дома кошек
Ученые из США проанализировали данные, которые были собраны два года назад во время проведения общеамериканского опроса GSS. Райан Бердж и его коллега Самуэль Перри сделали выводы, что религиозные люди очень редко заводят домашних животных, особенно, кошек.
У 700 участников опроса спрашивали, какие у них религиозные взгляды и есть у них дома питомец. Оказалось, что чем активнее человек проявляет себя в религиозной жизни, тем меньше вероятность того, что у него есть собака или кошка. Ученые объясняют эту взаимосвязь тем, что верующие люди удовлетворяют свою потребность в эмоциональных контактах с помощью общины. В свою очередь, атеисты заводят домашних любимцев, которые помогают им снижать уровень тревожности и справляться с депрессивными состояниями.
Участники опроса, которые регулярно посещали приход и участвовали в церковных обрядах, могли похвастаться жизнью, наполненной социальными контактами. У религиозных людей намного реже можно увидеть дома питомца. Собак они заводят чаще чем кошек, так как последние больше подходят для интровертов, испытывающих сложности в общении с социумом.
У 700 участников опроса спрашивали, какие у них религиозные взгляды и есть у них дома питомец. Оказалось, что чем активнее человек проявляет себя в религиозной жизни, тем меньше вероятность того, что у него есть собака или кошка. Ученые объясняют эту взаимосвязь тем, что верующие люди удовлетворяют свою потребность в эмоциональных контактах с помощью общины. В свою очередь, атеисты заводят домашних любимцев, которые помогают им снижать уровень тревожности и справляться с депрессивными состояниями.
Участники опроса, которые регулярно посещали приход и участвовали в церковных обрядах, могли похвастаться жизнью, наполненной социальными контактами. У религиозных людей намного реже можно увидеть дома питомца. Собак они заводят чаще чем кошек, так как последние больше подходят для интровертов, испытывающих сложности в общении с социумом.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:44