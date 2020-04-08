Археологи нашли средневековую святыню с «Холма Дьявола» в пещере британского графства Суррей
Археологи из UCL нашли средневековую святыню с «Холма Дьявола» в таинственной пещер британского графства Суррей, вход в которую открылся после схода оползня. Находка датирована XIV веком.
Оползень сошел с холма с железнодорожными путями, построенными в 40-х годах. Дорожники отправились проверить целостность рельсов, но заметили на песчаном склоне вход в пещеру, внутри которой виднелись древние гравюры.
Археологи, прибывшие на место, использовали для спуска альпинистское снаряжение. Внутри находилась готическая святыня. В нише высотой в 70 метров вырезаны точки и крест на Голгофе. Всего найдено семь таких углублений с инициалами. На полу имеются следы от костров, что указывает на использование масляных ламп. Вероятно, пещера в древности являлась храмом.
Оползень сошел с холма с железнодорожными путями, построенными в 40-х годах. Дорожники отправились проверить целостность рельсов, но заметили на песчаном склоне вход в пещеру, внутри которой виднелись древние гравюры.
Археологи, прибывшие на место, использовали для спуска альпинистское снаряжение. Внутри находилась готическая святыня. В нише высотой в 70 метров вырезаны точки и крест на Голгофе. Всего найдено семь таких углублений с инициалами. На полу имеются следы от костров, что указывает на использование масляных ламп. Вероятно, пещера в древности являлась храмом.