Археологи нашли средневековую святыню с «Холма Дьявола» в пещере британского графства Суррей





Оползень сошел с холма с железнодорожными путями, построенными в 40-х годах. Дорожники отправились проверить целостность рельсов, но заметили на песчаном склоне вход в пещеру, внутри которой виднелись древние гравюры.Археологи, прибывшие на место, использовали для спуска альпинистское снаряжение. Внутри находилась готическая святыня. В нише высотой в 70 метров вырезаны точки и крест на Голгофе. Всего найдено семь таких углублений с инициалами. На полу имеются следы от костров, что указывает на использование масляных ламп. Вероятно, пещера в древности являлась храмом.