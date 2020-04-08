Российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал о двух способах полета в космос





Журналистам одного из интернет-изданий недавно посчастливилось взять интервью у российского космонавта Анатолия Иванишина. Летчик решил затронуть тему полетов в космос и возможностей реализации этой цели. По словам Героя РФ, у каждого желающего есть два пути, которые позволят посмотреть на Землю со стороны: разбогатеть и приобрести билет на МКС от одного из множества космических агентств по всему миру, либо стать значимым специалистом в области медицины, инженерного дела или какой-либо научной отрасли.Стоит отметить, что именно сейчас идет очередной набор в отряд космонавтов, среди которых также могут появиться выдающиеся пилоты из ВКС России. Подобная возможность затронула Иванишина, который совершил первый полёт на корабле «Союз ТМА-22» в ноябре 2011 года. Также в 2016 году он выступал в качестве командира ТПК «Союз МС-01» и бортинженера МКС-48/49. Кроме прочего, средняя стоимость билета для космического туриста составляет около 200-250 тысяч долларов США.