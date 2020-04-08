Ученые считают невозможным остановить перенаселение Земли





Компьютерная модель, созданная демографами из Австралии, показала, что к концу столетия численность планеты составит 9-10 млрд. Данное количество близко подобралось к нагрузке, которую могут выдержать земные экосистемы.Ученый Кори Брэдшоу из университета Аделаиды рассказал, что за 100 лет население Земли увеличилось на 14%. Цифры должны поражать и отрезвлять людей, так как дальнейший рост становится опасным для экологии и окружающей среды. В рамках исследования удалось установить, что запрет на рождение второго ребенка, как это принято в Китае, не поможет сдержать темпы роста. Положительный эффект будет, но только в далеком будущем.В одной из моделей ученые устроили Третью мировую войну с 2050 по 2055 годы. За пять лет в бою были убиты 500 млн человек, но к 2010 году численность населения все равно составила 9,9 млрд.