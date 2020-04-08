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«В душе с Ипполитом»: Нелли Ермолаева приняла водные процедуры в дублёнке и шапке

Нелли Ермолаева показала фанатам в социальной сети Instagram видео, на котором она приняла водные процедуры в дублёнке и шапке. В комментарии бывшая участница «Дом-2» написала, что в душе она с Ипполитом.
«В душе с Ипполитом»: Нелли Ермолаева приняла водные процедуры в дублёнке и шапке

Нелли Ермолаева стоит в душевой кабинке и поливает себя водой. При этом звезда реалити-шоу «Дом-2» одета в дубленку и шапку. Девушка строит различный гримасы на камеру и держит в руке губку для мытья посуды. За кадром звучит нарезка из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». В комментарии Нелли Ермолаева написала: «Такого у меня ещё не было. В душе с Ипполитом».

Подписчики по разному отнеслись к таким кадрам. Одни решили, что бывшая участница «Дом-2» проиграла кому-то спор. Другие раскритиковали Нелли Ермолаеву за такое поведение и отметили, что этому видео не место в Сети. Нашли и те, кто начал шутить и писать, что девушка очень хорошая актриса. Некоторые написали, что данные кадры очень подняли им настроение. За час публикацию Нелли Ермолаевой просмотрели более 115 000 раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:37

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