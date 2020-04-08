В Ленобласти полуголую обгоревшую женщину нашли на лестничной площадке
8 апреля, около 00:00, в деревне Гостилицы Ленобласти 24-летнюю обгоревшую женщину нашли на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Школьной. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в Ломоносовской больнице.
Сообщается, местные жильцы заметили лежавшую на полу гражданку и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее ожоги рук, спины, грудной клетки и шеи. Врачи делают все от них зависящее, чтобы спасти пациентку.
Сотрудники МВД задержали 32-летнего гражданского мужа потерпевшей. Подозреваемый сознался, что после распития спиртных напитков облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Сообщается, местные жильцы заметили лежавшую на полу гражданку и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее ожоги рук, спины, грудной клетки и шеи. Врачи делают все от них зависящее, чтобы спасти пациентку.
Сотрудники МВД задержали 32-летнего гражданского мужа потерпевшей. Подозреваемый сознался, что после распития спиртных напитков облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:40