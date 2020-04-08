В Ленобласти полуголую обгоревшую женщину нашли на лестничной площадке





Сообщается, местные жильцы заметили лежавшую на полу гражданку и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее ожоги рук, спины, грудной клетки и шеи. Врачи делают все от них зависящее, чтобы спасти пациентку.Сотрудники МВД задержали 32-летнего гражданского мужа потерпевшей. Подозреваемый сознался, что после распития спиртных напитков облил сожительницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.