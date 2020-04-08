В Сети рассказали, почему авто советской милиции красили в желтый цвет





В конце 60-х годов прошлого века в милиции СССР наметились крупные реформы, инициированные недавно назначенным министром внутренних дел Николаем Щелоковым. Постановления главы ведомства в 1962 году предполагало улучшение заметности и идентификации собственных патрульных машин. Разработкой эффективной цветовой схемы занялись эксперты из столичного ВНИИТЭ, которые также создали раскраску для транспорта муниципальных и экстренных служб помимо автопарка "Аэрофлота".Ученые из МТУ на то время представили дизайн-проект, который учел достижения российских и иностранных исследований в плане сигнальности и опознаваемости. Специалисты рассматривали не только видимость на различных фонах и в условиях разного освещения, но и эмоциональное воздействие тех или иных оттенков. Благодаря этим исследованиям, в СССР с 1969 года технологи ввели основной лимонно-желтый цвет и опциональный синий.