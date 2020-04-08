«За свою семью я горло перегрызу»: Александра Черно заступилась за Иосифа Оганесяна

Молодые люди стали лучшими друзьями на проекте, но недавно между ними произошел конфликт. Евгений Ромашов заявил, что супруг Александры Черно имеет нетрадиционную ориентацию. Такое поведение бывшего друга очень обидело Иосифа Оганесяна. Сегодня Александра Черно заявила, что ей хочется в Москву, чтобы заняться действительно важными делами, а не выслушивать всякую чушь от коллег по реалити-шоу. Беременная участница «Дом-2» сообщила, что они мало кого подпускает близко к себе, но многие люди не ценят хорошего отношения.Также Александра Черно написала: «Для меня самое важное — это моя семья, за свою семью я горло перегрызу». Подписчики посоветовали девушке не вмешиваться в разборки Евгения Ромашова и Иосифа Оганесяна, поскольку парни могут решить конфликт самостоятельно и при этом остаться друзьями.