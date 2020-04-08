Ученые научились оценивать качество озерной воды с помощью фотосинтеза





Проректор Тарас Антал рассказал, что в загрязненной воде протекание фотосинтеза в водорослях замедляется. Параметры с помощью современных датчиков отслеживаются удаленно в реальном времени. Озерная растительность подсвечивается, а оборудование фиксирует ответный сигнал.Ученые провели первые испытания в Чудско-Псковском озере, выставив датчики вдоль берега и на поверхности водоема. Каждые три минуты устройства, похожие внешне на буйки, отсылали собранные данные на компьютер. Анализ полученных сведений позволил оценить степень чистоты воды.