Компания Apple представила последнюю версию iOS 13





Всего лишь через две недели после дебюта iOS 13.4, разработчики решили выпустить крупные обновления iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1, которые исправляют множество ошибок, допущенных в базовой версии. К примеру, патч избавился от дефекта прошивки, который не позволял пользователю звонить с помощью приложения FaceTime на смартфоны, чья работа зависела от iOS 9.3.6 и OS X El Capitan 10.11.6. Юзеров также избавили от сбоя системы, который возникал при включении Bluetooth в меню быстрого доступа.Теперь владельцы 11- и 12,9-дюймовых планшетов iPad смогут включать встроенный фонарик, который ранее не работал из-за заводского бага. Эксперты отмечают, что iOS 13.4.1 станет последним представителем тринадцатого поколения ОС. Официальная презентация iOS 14 состоится в сентябре текущего года на конференции разработчиков WWDC 2020. Будущая система будет направлена на улучшение стабильности работы и повышение безопасности персональной информации.