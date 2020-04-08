«Не того пригласил»: Бари Алибасов озвучил причину нападения на экс-солиста «На-На» Юдина
Бари Алибасов высказал свое мнение по поводу недавно произошедшего с Валерием Юдиным инцидента. Причиной нападения на экс-солиста «На-На», по мнению супруга Федосеевой-Шукшиной, стало то, что артист «не того пригласил» домой.
Как отметил Алибасов, Юдин «всегда искал приключения», и, похоже, именно это привело к печальным последствиям. Однако, несмотря на склонность к беспечности, основатель «На-На» охарактеризовал участника коллектива как человека доброго и дружелюбного. Именно поэтому в произошедшем супруг Федосеевой-Шукшиной певца не винит, считая, что зачинщиком стал гость музыканта.
Бари Алибасов считает, что Валерий Юдин просто «не того пригласил» в гости. К тому же, по словам композитора, с ним и самим такое не раз случалось. До драк и увечий дело не доходило, но бывали инциденты, когда после вечернего застолья утром артист не находил в доме денег и представляющих ценность вещей.
Как сообщалось ранее, недавно на экс-солиста Валерия Юдина было совершено нападение. Потерпевший получил множественные ушибы, а также сотрясение мозга. От госпитализации, необходимой при подобных повреждениях, певец отказался.
Как отметил Алибасов, Юдин «всегда искал приключения», и, похоже, именно это привело к печальным последствиям. Однако, несмотря на склонность к беспечности, основатель «На-На» охарактеризовал участника коллектива как человека доброго и дружелюбного. Именно поэтому в произошедшем супруг Федосеевой-Шукшиной певца не винит, считая, что зачинщиком стал гость музыканта.
Бари Алибасов считает, что Валерий Юдин просто «не того пригласил» в гости. К тому же, по словам композитора, с ним и самим такое не раз случалось. До драк и увечий дело не доходило, но бывали инциденты, когда после вечернего застолья утром артист не находил в доме денег и представляющих ценность вещей.
Как сообщалось ранее, недавно на экс-солиста Валерия Юдина было совершено нападение. Потерпевший получил множественные ушибы, а также сотрясение мозга. От госпитализации, необходимой при подобных повреждениях, певец отказался.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:04