София Ротару тяжело пережила похороны мужа своей родной сестры Лидии

По словам друга семьи Софии Ротару, известная артистка поддерживает свою сестру, как только это возможно в данной ситуации. Лидия прожила с Сергеем более 40 лет. Свояк артистки был «оплотом семьи» и опорой для близких. Близкие приехали почтить память усопшего в Черновцы, где он проживал.Дочь Сергея и Лидии пошла по стопам известной родственницы и стала певицей. Девушка выступает под сценическим именем Соня Кей. На своей странице в микроблоге Instagram она написала, что она не верит в смерть отца. Соне Кей кажется, будто он уехал в командировку. Ей хочется позвонить родному человеку и просто поговорить. По словам племянницы Софии Ротару, отец всегда в нее верил и поддерживал, поэтому начинающая артистка сделает все для того, чтобы он ею гордился.Недавно Сергей был на дне рождении внука Софии Ротару – Анатолия и виделся со всеми родственниками. Также он активно готовился к свадьбе дочери. На проблемы со здоровьем свояк известной артистки не жаловался.