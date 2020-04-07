Гуф о разрыве с Кети Топурией: «Я полгода слушал «А'Студио» и плакал»

Гуф готовит к выпуску свой новый альбом, в котором большая часть песен, по признанию самого музыканта, написана в «глубокой депрессии». Дело в том, что над ними рэпер работал после разрыва с Кети Топурией, который переживал очень тяжело. Отношения вокалистки «А'Студио» и скандального исполнителя длились не так уж и долго – пара встречалась с 2017-го по 2018-й, однако эти отношения оставили в душе рэпера глубокий след. Как оказалось, даже в тот период Гуф продолжал употреблять запрещенные вещества, а Топурия то и дело его спасала от зависимости. В соцсетях и на публике они выглядели как гармоничная и счастливая пара, однако за закрытыми дверями все было совсем иначе.В итоге Кети Топурия устала от таких отношений и приняла решение расстаться с музыкантом. Для Гуфа подобное стало неожиданностью, поэтому переживал расставание с возлюбленной он очень тяжело. По признанию самого рэпера, он «полгода слушал «А'Студио» и плакал», пытаясь смириться с ролью отвергнутого, ведь именно это задело исполнителя больше всего.Гуф уверен, что если бы его бросила девушка лет 15 назад, он бы «перелистнул страницу и начал двигаться дальше», но в 40-летнем возрасте все воспринимается иначе. Кроме того, за всю жизнь певец ни разу не был в роли «брошенного», и этот опыт был для него новым и трудным.