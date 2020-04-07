АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone 12

В американской компании Apple готовится выпуск новой линейки смартфонов iPhone 12. Инсайдеры утверждают о наличии четырех смартфонов в ее составе.
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone 12

Появилась информация о выпуске двух iPhone 12 и двух iPhone 12 Pro. Первые будут оснащены IPS дисплеями. Размер диагонали составит 5,4 или 6,1 дюйма. В топовых моделях Amoled-дисплеи будут иметь 6,1 и 6,7-дюймовые диагонали. В базовых моделях, подобно iPhone 11, присутствуют двойные модули основных камер, в то время как флагманские оснастят тройными модулями, на которых будет находиться дополнительный сенсор LiDAR, способный распознавать глубину сцены. Это позволит эффективнее работать с дополнительной реальностью. Функционирование смартфонов будет происходить благодаря топовому процессору Apple A14 Bionic. Гаджеты характеризуются поддержкой 5G. Благодаря уменьшению выреза на дисплее увеличится соотношение площади экрана к фронтальной панели.

Инсайдеры полагают, что компания презентует iPhone 12 в сентябре, но, возможно, из-за пандемии коронавируса это может случиться и позже. 15 апреля состоится анонс iPhone SE 2, а в мае - MacBook Pro 13.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В параде Победы примут участие авиакомплексы «Кинжал» и истребители…
Певица Земфира во время карантина готовит к выходу новый альбом после семилетнего…
Белорусские ученые изобрели «умную бумагу» для хранения…
Вдова Хворостовского Флоранс Илли показала свежее фото…
Юлия Проскурякова показала вернувшегося из больницы Игоря…
Эксперты составили ТОП-3 самых дорогих российских…
Астроном Владислав Шевченко рассказал о полезных ископаемых, которые можно добыть на поверхности…
Юлианна Караулова запустила в Сети оригинальный челлендж с «волосатыми»…
Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone…
Сменившая имидж Елена Степаненко в своем новом шоу устроит кастинг…
Honor 30S принес прибыль в $14 миллионов всего за одну секунду…
Актёр Иван Жидков рассказал, что из-за долгой разлуки сын Степан стал его…
Врачи назвали 5 скрытых симптомов заражения…
Оксана Самойлова не хочет видеть развлечений проживающего по соседству…
ВКС России получат еще два модернизированных Ан-124…
Елена Воробей о смерти любовника: «Софию не пустили на…
Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса для разных…
Профессор Юрий Конев о введении Надежды Бабкиной в кому: «Возник риск…
"Железное легкое" может заметить ИВЛ при его…
Журналисты: Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника…
ВОЗ внесла российскую вакцину от коронавируса в число…
Александр Васильев рассекретил местоположение Надежды…
Минпромторг: Россия обеспечена продуктами питания на два…
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему…
"Я боготворила её": Елена Воробей рассказала о знакомстве с Аллой…
Лукашенко пригрозил правительству Беларуси отставкой из-за дефицита…
Аркадий Укупник стал изгоем после контакта с зараженным коронавирусом Львом…
В Роспатенте найдены неиспользованные названия машин…
Просмотреть все новости