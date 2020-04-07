Компания Apple выпустит линейку из четырех iPhone 12





Появилась информация о выпуске двух iPhone 12 и двух iPhone 12 Pro. Первые будут оснащены IPS дисплеями. Размер диагонали составит 5,4 или 6,1 дюйма. В топовых моделях Amoled-дисплеи будут иметь 6,1 и 6,7-дюймовые диагонали. В базовых моделях, подобно iPhone 11, присутствуют двойные модули основных камер, в то время как флагманские оснастят тройными модулями, на которых будет находиться дополнительный сенсор LiDAR, способный распознавать глубину сцены. Это позволит эффективнее работать с дополнительной реальностью. Функционирование смартфонов будет происходить благодаря топовому процессору Apple A14 Bionic. Гаджеты характеризуются поддержкой 5G. Благодаря уменьшению выреза на дисплее увеличится соотношение площади экрана к фронтальной панели.Инсайдеры полагают, что компания презентует iPhone 12 в сентябре, но, возможно, из-за пандемии коронавируса это может случиться и позже. 15 апреля состоится анонс iPhone SE 2, а в мае - MacBook Pro 13.