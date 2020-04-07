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Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему человечеству

Елена Малышева считает, что почти все население планеты заразится уханьским коронавирусом. Заболевание перестанет быть пугающим, поскольку многие станут просто его носителями. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается с герпесом.
Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему человечеству

Малышева не верит, что COVID-19 является биологическим оружием, созданным для военных. Ведущая передачи «Жить здорово!» знает, что природа сама способна порождать безумные мутации, о которых ученые даже не догадываются.
«Рано или поздно мы все заразимся. Сейчас возбудитель незаметно расселяется среди нас, но это не страшно, поскольку люди начнут вырабатывать к нему иммунитет. Даже на данный момент 80% больных переносят COVID-19 без симптомов», - цитирует «КП» Малышеву.

Доктор допускает, что осенью пойдет вторая волна заражения. Ситуация развивается по тому же сценарию, что при ОРВИ и гриппе.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:21

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