Елена Малышева предрекла заражение коронавирусом всему человечеству

«Рано или поздно мы все заразимся. Сейчас возбудитель незаметно расселяется среди нас, но это не страшно, поскольку люди начнут вырабатывать к нему иммунитет. Даже на данный момент 80% больных переносят COVID-19 без симптомов», - цитирует «КП» Малышеву.





Малышева не верит, что COVID-19 является биологическим оружием, созданным для военных. Ведущая передачи «Жить здорово!» знает, что природа сама способна порождать безумные мутации, о которых ученые даже не догадываются.Доктор допускает, что осенью пойдет вторая волна заражения. Ситуация развивается по тому же сценарию, что при ОРВИ и гриппе.