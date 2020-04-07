АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь сына

Меган Маркл и 35-летний принц Гарри раскрыли наименование своего некоммерческого фонда, занимающегося благотворительностью. Супруги назвали организацию в честь сына Арчи – «Арчивелл».
Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь сына

Маркл со своим возлюбленным устала от жизни под прицелом камер и заявила Елизавете II об отказе от королевских привилегий. В связи с этим супругам пришлось дать фонду Sussex Royal новое название, поскольку использовать титул герцогов Сассекских им больше нельзя. Сейчас пара направила все силы на помощь в борьбе с пандемий COVID-19.
«Имя нашего сына с греческого переводится как источник действий. Мы решили, что оно идеально соответствует принципам благотворительности», - поделились супруги.

Инсайдеры считают, что новый бренд позволит Маркл и принцу Гарри выпускать одежду, фильмы, лекции, подкасты, организовывать выездные мероприятия.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Redmi собирается выпустить роутер с поддержкой Wi-Fi…
Василий Уткин: "Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского…
Xiaomi улучшила смартфоны Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android…
Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь…
Стас Садальский высказался о состоянии здоровья Надежды…
Юлия Белая получила серьезную травму в потасовке с участником…
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника…
СМИ назвали всех контактировавших с Надеждой Бабкиной до искусственной…
Правительство России одобрило меры по спасению экономики от…
Алла Пугачева показала, её сын Гарри учит французский…
Беременная супруга Андрея Черкасова боится мужчин…
Цена нового Samsung Galaxy XCover FieldPro превысила 1000…
Брошенный родней племянник Людмилы Зыкиной продает дачу певицы за 9 млн…
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
Ученые: Нехватка витамина D усугубляет воздействие…
Ольга Рапунцель: «Любовницей Степана Меньщикова является Яна…
Краснодарский авиаполк пополнился новыми…
У Маргариты Симоньян отошли воды в администрации президента, но она смогла досидеть до конца…
Ученые обнаружили эффективное природное лекарство от…
У Алёны Савкиной резко ухудшилось самочувствие после посещения находящегося на карантине Ильи…
Ксения Бородина откровенно высказалась об…
Последние новости о коронавирусе: Количество зараженных в РФ увеличилось до…
Девушка Джеймса Бонда Онор Блэкман скончалась в возрасте 94…
Lada Priora без пробега выставили на продажу по цене новой…
Максиму Фадееву предложили стать преподавателем по вокалу в одном из московских…
В Китае впервые с января не зарегистрировано ни одной жертвы…
Первая супруга Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко: «До сих пор алиментов не поступало. С дочерью он виделся в последний раз…
Врач оценил эффективность перчаток для защиты от…
Просмотреть все новости