Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь сына
Меган Маркл и 35-летний принц Гарри раскрыли наименование своего некоммерческого фонда, занимающегося благотворительностью. Супруги назвали организацию в честь сына Арчи – «Арчивелл».
Маркл со своим возлюбленным устала от жизни под прицелом камер и заявила Елизавете II об отказе от королевских привилегий. В связи с этим супругам пришлось дать фонду Sussex Royal новое название, поскольку использовать титул герцогов Сассекских им больше нельзя. Сейчас пара направила все силы на помощь в борьбе с пандемий COVID-19.
Инсайдеры считают, что новый бренд позволит Маркл и принцу Гарри выпускать одежду, фильмы, лекции, подкасты, организовывать выездные мероприятия.
Маркл со своим возлюбленным устала от жизни под прицелом камер и заявила Елизавете II об отказе от королевских привилегий. В связи с этим супругам пришлось дать фонду Sussex Royal новое название, поскольку использовать титул герцогов Сассекских им больше нельзя. Сейчас пара направила все силы на помощь в борьбе с пандемий COVID-19.
«Имя нашего сына с греческого переводится как источник действий. Мы решили, что оно идеально соответствует принципам благотворительности», - поделились супруги.
Инсайдеры считают, что новый бренд позволит Маркл и принцу Гарри выпускать одежду, фильмы, лекции, подкасты, организовывать выездные мероприятия.