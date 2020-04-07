Меган Маркл и принц Гарри назвали свой благотворительный фонд в честь сына

«Имя нашего сына с греческого переводится как источник действий. Мы решили, что оно идеально соответствует принципам благотворительности», - поделились супруги.





Маркл со своим возлюбленным устала от жизни под прицелом камер и заявила Елизавете II об отказе от королевских привилегий. В связи с этим супругам пришлось дать фонду Sussex Royal новое название, поскольку использовать титул герцогов Сассекских им больше нельзя. Сейчас пара направила все силы на помощь в борьбе с пандемий COVID-19.Инсайдеры считают, что новый бренд позволит Маркл и принцу Гарри выпускать одежду, фильмы, лекции, подкасты, организовывать выездные мероприятия.