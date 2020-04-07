McLaren оценил новый 765LT в 358 тыс. долларов
Концерн McLaren оценил новый 765LT, представленный в марте, в 358 тыс. долларов. Под заказ планируется собрать всего 765 экземпляров.
Эксперты проанализировали рынок и выяснили, что за 358 тыс. долларов водители могут купить 720S и Porsche 718 Boxster 2020 г. в., которые можно найти на рынке за 299 тыс. и 60 тыс. долларов соответственно. McLaren 765LT получил салон «Алькантара», кованые колеса с титановыми болтами и платиновой отделкой, спортивную выхлопную систему, сделанную из титана, передние крылья и элементы салона из углеродного волокна, карбоновый стайлинг-пакет, подогрев сидений. Внутри имеется аудиосистема с 12-ю динамиками Bowers & Wilkins. Через MSO каждый владелец может настроить машину под себя.
Под капотом 765LT стоит 8-цилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом объемом на 4 литра, способный при крутящем моменте в 800 Нм выдавать мощность в 755 «лошадей». Мотор сочетается с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Первую сотню авто берет за 2,7 секунды.
Эксперты проанализировали рынок и выяснили, что за 358 тыс. долларов водители могут купить 720S и Porsche 718 Boxster 2020 г. в., которые можно найти на рынке за 299 тыс. и 60 тыс. долларов соответственно. McLaren 765LT получил салон «Алькантара», кованые колеса с титановыми болтами и платиновой отделкой, спортивную выхлопную систему, сделанную из титана, передние крылья и элементы салона из углеродного волокна, карбоновый стайлинг-пакет, подогрев сидений. Внутри имеется аудиосистема с 12-ю динамиками Bowers & Wilkins. Через MSO каждый владелец может настроить машину под себя.
Под капотом 765LT стоит 8-цилиндровый агрегат с двойным турбонаддувом объемом на 4 литра, способный при крутящем моменте в 800 Нм выдавать мощность в 755 «лошадей». Мотор сочетается с 7-ступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Первую сотню авто берет за 2,7 секунды.
Авто
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:44