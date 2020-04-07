Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП
Росгвардия возьмет на баланс предназначенный для ведения стрельбы в городских условиях пистолет-пулемет модели СР-2МП. Сведения предоставил инсайдер, работающий в силовом ведомстве.
СР-2МП стреляет патронами калибра 9 мм. Их длина составляет 21 мм. Оружие может уничтожить противника, облаченного в средства защиты 2-го уровня или находящегося в простом, не имеющем бронированных элементов транспорте. Дальность поражения составляет 200 метров. В стандартном исполнении пистолет-пулемет дополнен прицелом, на который нанесены две метки, отличающиеся дальностью стрельбы. Одна установлена на 150 метров, вторая – на 200 метров.
Топовая версия получила название «Вереск». Модель, используемая МВД, ФСО и ФСБ, дополнена глушителем для бесшумной стрельбы и необходимой для крепления прицела планкой Пикатинни, передают РИА Новости.
СР-2МП стреляет патронами калибра 9 мм. Их длина составляет 21 мм. Оружие может уничтожить противника, облаченного в средства защиты 2-го уровня или находящегося в простом, не имеющем бронированных элементов транспорте. Дальность поражения составляет 200 метров. В стандартном исполнении пистолет-пулемет дополнен прицелом, на который нанесены две метки, отличающиеся дальностью стрельбы. Одна установлена на 150 метров, вторая – на 200 метров.
Топовая версия получила название «Вереск». Модель, используемая МВД, ФСО и ФСБ, дополнена глушителем для бесшумной стрельбы и необходимой для крепления прицела планкой Пикатинни, передают РИА Новости.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:07