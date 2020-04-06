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Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в условиях коронавируса отказаться от алкоголя

Представители Всемирной организации здравоохранения советуют воздержаться от употребления алкоголя в период пандемии коронавируса. Специалисты сообщают об отрицательном влиянии спиртных напитков на иммунитет организма.

Представители организации подчеркивают способность алкоголя, как психоактивного вещества, оказывать влияние на человеческую психику и принятие решений. Спиртные напитки только усугубляют депрессию, тревожность и панику, которые могут возникнуть в период карантина и самоизоляции. Кроме того, алкоголь отрицательно действует на иммунную систему организма, ухудшая способность бороться с инфекциями, в том числе и с COVID-19.

Спиртосодержащие напитки имеют свойство снижения эффективности некоторых лекарственных препаратов, в то же время усиливая действие и токсичность других. Представители ВОЗ подчеркнули, что ни в коем случае не следует применять алкоголь с целью профилактики или лечения COVID-19.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:17

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