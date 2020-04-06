В Windows 10 версии 2004 видоизменится вид оповещений Центра обновления
В Сети периодически появляются публикации инсайдеров, касающиеся подробностей выхода ОС Windows 10 версии 2004, анонсированной экспертами уже в ближайшее время. В частности, появилась информация о том, что упомянутый релиз будет демонстрировать другой вид оповещений об обновлении системы.
Новый интерфейс таков, что при отсутствии реакции пользователя на необходимость установки обновления операционной системы происходит автоматическое открытие Центра уведомлений, который предлагает выбор между вариантами перезагрузки - "прямо сейчас", ночью либо в удобное для хозяина компьютера время. Кроме того, уведомление будет подкреплено визуальным советом по подключению ноутбука к электросети для обеспечения достаточного заряда при процессе установки обновлений. Такое действие является необходимым, так как при сбое во время установки и некорректном завершении работы в будущем могут появиться проблемы в функционировании РС.
Ожидается, что Microsoft презентует новое обновление уже в самой ближайшей перспективе. Прямым указанием на этот факт является его номер версии - 2004. Дело в том, что традиционно при присвоении подобного "ярлыка" в цифровое обозначение входит сперва обозначение года, а затем соответственно месяца выхода. Таким образом предполагается, что релиз новшества случится уже в апреле текущего года. Эксперты полагают, что само обновление уже готово, а Microsoft занимается "дошлифовкой" своей разработки.
Новый интерфейс таков, что при отсутствии реакции пользователя на необходимость установки обновления операционной системы происходит автоматическое открытие Центра уведомлений, который предлагает выбор между вариантами перезагрузки - "прямо сейчас", ночью либо в удобное для хозяина компьютера время. Кроме того, уведомление будет подкреплено визуальным советом по подключению ноутбука к электросети для обеспечения достаточного заряда при процессе установки обновлений. Такое действие является необходимым, так как при сбое во время установки и некорректном завершении работы в будущем могут появиться проблемы в функционировании РС.
Ожидается, что Microsoft презентует новое обновление уже в самой ближайшей перспективе. Прямым указанием на этот факт является его номер версии - 2004. Дело в том, что традиционно при присвоении подобного "ярлыка" в цифровое обозначение входит сперва обозначение года, а затем соответственно месяца выхода. Таким образом предполагается, что релиз новшества случится уже в апреле текущего года. Эксперты полагают, что само обновление уже готово, а Microsoft занимается "дошлифовкой" своей разработки.
Технологии / Важно
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 19:03