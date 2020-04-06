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Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр уникальным

Известный артист Лев Лещенко несколько часов назад был выписан из Коммунарки. Певец поблагодарил врачей медцетра в московском поселке и назвал его уникальной больницей.
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр уникальным

Пообщаться с Львом Лещенко удалось журналистам 360. Во время короткой беседы исполнитель выразил "респект" врачам за оказанную помощь. Лечение артиста длилось 10 дней, изначально тест на наличие коронавируса оказался положительным, однако спустя время повторные тестирования доказали отсутствие недуга. При этом пневмония потребовала определенного лечения.

Сейчас Лев Лещенко отправился домой, где, по его словам, будет долечиваться на самоизоляции. В завершение своих слов артист призвал поклонников не паниковать, "ведь все будет в порядке".

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:36

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