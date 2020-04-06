В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной «маской»





В «Тигр» вмонтирована современная фильтро-вентиляционная установка, позволяющая экипажу работать в зонах с отравленной ядами и зараженной вирусами атмосферой. Новая модификация превратила машину в самое безопасное во время пандемии транспортное средства.Семейство «Тигр» производится для гражданского и военного применения. Существуют также праворульная и бронированная версии. Последняя по желанию заказчика может быть доукомплектована боевыми модулями.