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Учёные из Италии рассказали о ежедневной диете для противостояния коронавирусу

Учёные из Италии, представляющие фонд Valter Longo Onlus, рассказали о ежедневной диете для противостояния коронавирусу. Данные рекомендации помогут на укрепить иммунную систему организма человека.

Согласно утверждению генерального директора фонда Valter Longo Onlus Антонлука Матараццо, из-за сложившейся ситуации, которая связана с распространением по всему миру коронавируса, люди нуждаются в авторитетной поддержке даже на расстоянии. Учёный отмечает, ежедневную диету необходимо составлять так, чтобы она включала в себя все питательные вещества, необходимые для поддержания активности, начиная с полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

Для этого достаточно употреблять рыбу дважды в неделю и использовать оливковое масло без тепловой обработки каждый день, добавляя при этом 20 грамм грецких орехов. Витамины С, D, Zn, Fe, медь и селен являются полезными веществами, необходимыми для усиления иммунитета. Рыба, грибы, какао, зерновые, бобовые, миндаль, кедровые орехи, кешью и семена тыквы, кунжут и подсолнечник имеют в своём составе цинк. Железо есть в говядине, морском окуне и моллюсках, чечевице. В устрицах, орехах, темном шоколаде, цельнозерновых продуктах содержится медь. Благодаря крупам и молочным продуктам организм можно насытить селеном. «Не стоит забывать о мытье рук перед приготовлением или употреблением пищи. Нельзя допускать, чтобы приобретённые товары находились рядом с уже приготовленной едой. Также её не нужно оставлять надолго, поскольку происходит быстрое накопление микробов», - сообщили специалисты.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:21

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