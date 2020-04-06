Вячеслав Манучаров обвинил в скудоумии Яну Рудковскую после конфликта продюсера с Беллой Потемкиной

«Яна называет свое творение интеллектуальным трудом, достойным обложки Vogue, в котором можно без стыда посетить Парижскую неделю моды. Она придумала данное средство защиты, когда отрывала цветы с пакетов Chanel. Думаю, речь идет о случае, когда молчание ценится на вес золота», - рассказал бизнесмен.

Рудковская обвинила Потемкину в краже идеи с пошивом оригинальных масок для защиты от коронавируса. Продюсер шила эксклюзивные изделия для себя и друзей, а предпринимательница хотела на них заработать.Манучаров считает, что сшитая из хлопка защитная маска должна обладать электростатическим эффектом, выполняющим роль магнита, который собирает и задерживает разные частицы. Украшение цветами, придуманными Рудковской, ей ни к чему.