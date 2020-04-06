АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Автоэксперты рассказали, как мыть машину во время пандемии коронавируса

В условиях режима самоизоляции поддержание машины в чистоте становится сложной задачей. Автоэксперты рассказали, как мыть автомобиль во время пандемии коронавируса.

Специалист Алексей Хресин сообщил, что существует несколько способов очистки машины от грязи, которые позволят избежать заражения коронавирусом. Наиболее очевидной рекомендацией является использование автомоек лишь в крайнем случае, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Более того, большинство сервисов перестали работать в обычном режиме ввиду карантина, поэтому единственной альтернативой остаются центры самообслуживания.

Лучшим выходом является мойка на даче системой высокого давления, ведь это самый безопасный способ сделать свою машину чистой без участия посторонних людей. На данный момент российские власти активно ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что до 30 апреля в стране действует строгий режим карантина, который предусматривает закрытие всех общественных мест. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в РФ число заболевших выросло до 5,3 тысяч человек.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о 300-й операции на…
Mercedes готовит экологически чистый прототип AMG…
Родители Жанны Фриске назвали благотворительный фонд именем…
Медцентр автодрома «Сильверстоун» оснастят для борьбы с…
"Сегодня исполнилось бы 83 года": Филипп Киркоров почтил память матери…
Ученые: Продукты с клетчаткой снижают риск развития рака молочной…
"На меня смотрели, как на прокаженного": Влад Топалов пришел в церковь в маске и…
Ученые связали распространение вирусных заболеваний с влиянием…
«Побыть собой и общаться с детьми»: Анастасия Волочкова рассказала о позитивной стороне режима…
Автор хита PPAP выпустил новую версию песни из-за…
Ляйсан Утяшева на карантине продолжает демонстрировать фото в…
Автоэксперты рассказали, как мыть машину во время пандемии…
Светлана Мастеркова в костюме тучи шокировала жюри шоу…
Биохимики из Индии рассказали, как зарождалась жизнь на…
Ксения Собчак: "Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к…
Психолог Андрей Зберовский объяснил причину необычного поведения знаменитостей во время…
В Калужской области с храма ветром сорвало…
Первый Realme TV выйдет с 43-дюймовым…
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике…
Евгений Плющенко во время тренировки чуть не разбил…
Психолог рассказала о дыхательных практиках против…
Беременная Александра Черно об Иосифе Оганесяне: «Мой муж - это…
АвтоВАЗ начал производство внедорожного пикапа Lada…
Елена Малышева назвала правила безопасного похода в магазин во время…
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за…
На рынке России появился пикап на базе BMW…
Роза Сябитова: "Карантин - это время огромных возможностей, которое нужно использовать для себя и своего…
Ученые доказали возможность заражения коронавирусом при…
Просмотреть все новости