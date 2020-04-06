Автоэксперты рассказали, как мыть машину во время пандемии коронавируса
В условиях режима самоизоляции поддержание машины в чистоте становится сложной задачей. Автоэксперты рассказали, как мыть автомобиль во время пандемии коронавируса.
Специалист Алексей Хресин сообщил, что существует несколько способов очистки машины от грязи, которые позволят избежать заражения коронавирусом. Наиболее очевидной рекомендацией является использование автомоек лишь в крайнем случае, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Более того, большинство сервисов перестали работать в обычном режиме ввиду карантина, поэтому единственной альтернативой остаются центры самообслуживания.
Лучшим выходом является мойка на даче системой высокого давления, ведь это самый безопасный способ сделать свою машину чистой без участия посторонних людей. На данный момент российские власти активно ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что до 30 апреля в стране действует строгий режим карантина, который предусматривает закрытие всех общественных мест. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в РФ число заболевших выросло до 5,3 тысяч человек.
Специалист Алексей Хресин сообщил, что существует несколько способов очистки машины от грязи, которые позволят избежать заражения коронавирусом. Наиболее очевидной рекомендацией является использование автомоек лишь в крайнем случае, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Более того, большинство сервисов перестали работать в обычном режиме ввиду карантина, поэтому единственной альтернативой остаются центры самообслуживания.
Лучшим выходом является мойка на даче системой высокого давления, ведь это самый безопасный способ сделать свою машину чистой без участия посторонних людей. На данный момент российские власти активно ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что до 30 апреля в стране действует строгий режим карантина, который предусматривает закрытие всех общественных мест. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в РФ число заболевших выросло до 5,3 тысяч человек.