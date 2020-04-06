Кайли Дженнер хочет иметь еще четверых детей





Кайли Дженнер два года назад родила дочь, однако мечтает о большой семье. Бизнесвумен заявляет, что пока не подготовилась к новой беременности, так как считает появление детей не шуткой, а серьезным решением. Она поделилась подробностями протекания периода ожидания наследницы и всеми сложностями, с которыми при этом встретилась. Однако в будущем Дженнер планирует стать матерью еще 4 раза, так как любит заботиться о дочери Сторми и хочет для нее появления братика.Кайли Дженнер заявляет, что планирует иметь столько детей, однако пока не строит планов на время их появления. «Возможно, у меня уже завтра будет четверо детей, или может быть через 8 лет», - добавила модель.