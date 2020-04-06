АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали способ восстановить легкие людей после…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Ты наркоман»: Рэпер Гуф обнародовал переписку с сыном Сэмом

Рэпер Гуф вызвал в Сети новый скандал, опубликовав в Instagram личную переписку со своим сыном. Сэм Долматов просил у звездного отца деньги, после чего назвал его «наркоманом».
«Ты наркоман»: Рэпер Гуф обнародовал переписку с сыном Сэмом

Артист сделал скриншот своего общения с сыном и поблагодарил за такую позицию Сэма его мать, Айзу Анохину. Бывшая супруга отреагировала на это и попросила, чтобы Гуф поберег нервы их ребенка. По ее мнению, Алексей Долматов своим поведением делает только хуже. Айза Анохина заявила, что она всю жизнь прикрывала экс-возлюбленного перед всеми, включая сына. Но теперь Сэм вырос и сам все видит. Мать ребенка рэпера выразила надежду, что он понимает, что делает.

Ранее Гуф намекнул на то, что снова оказался в реабилитационном центре по рекомендации бывшей супруги. Музыкант признался ей и сыну в любви. Но фолловеры артиста после публикации сделали выводы, что ребенку и экс-супруге от него нужны только деньги. Многие комментаторы встали на сторону Алексея Долматова. Они считают, что дети не должны общаться с родителями только из-за материального состояния. Подписчики рэпера обвинили Айзу Анохину в том, что она настраивает Сэма против отца и позволяет себе в присутствии ребенка называть бывшего мужа «наркоманом».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали способ восстановить легкие людей после…
«Ты наркоман»: Рэпер Гуф обнародовал переписку с сыном…
Вирусолог Виктор Зуев рассказал, для кого COVID-19 несет наибольшую…
Британская разведка COBRA озвучила новую версию появления…
Эксперт: Мусорный норматив не учитывает режим самоизоляции…
Сомнолог Александра Пучкова рассказала о правильном режиме сна для укрепления…
Актриса Ширли Дуглас скончалась на 87-м году…
Дональд Трамп пожелал выздоровления госпитализированному с коронавирусом Борису…
Индийские ученые сообщили об опасности чрезмерного употребления…
В России запустят массовый скрининг на коронавирус для всех желающих на…
Юлия Меньшова об отношениях с супругом Игорем Гординым во время карантина: "Это настоящая…
Названы пять самых популярных музыкальных сервисов во всем…
Ученые объяснили, почему кудрявятся…
Денис Клявер: «Празднование 45-летнего юбилея перенесу на…
В Сети появилась информация об обновленном пикапе Toyota…
Шарлиз Терон призналась, что устала от материнских…
Ученые из США зафиксировали предельно высокое таяние ледников в…
На аукционе в США продадут уникальный пикап-кабриолет Dodge Dakota LS Sport Convertible…
«Поколение Z» рассказало о предстоящей премьере фильма…
Экстрасенс Хадуева: «Шутить Бузовой с псевдобеременностью я бы не…
Учёные выяснили, сколько людей в мире являются…
Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину…
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип…
Ольга Бузова нацарапала на своем люксовом автомобиле имя Давида…
Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии…
Студент смог запустить Windows 10 на системе с 192 Мб…
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от…
Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время…
Просмотреть все новости