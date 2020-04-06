«Ты наркоман»: Рэпер Гуф обнародовал переписку с сыном Сэмом
Рэпер Гуф вызвал в Сети новый скандал, опубликовав в Instagram личную переписку со своим сыном. Сэм Долматов просил у звездного отца деньги, после чего назвал его «наркоманом».
Артист сделал скриншот своего общения с сыном и поблагодарил за такую позицию Сэма его мать, Айзу Анохину. Бывшая супруга отреагировала на это и попросила, чтобы Гуф поберег нервы их ребенка. По ее мнению, Алексей Долматов своим поведением делает только хуже. Айза Анохина заявила, что она всю жизнь прикрывала экс-возлюбленного перед всеми, включая сына. Но теперь Сэм вырос и сам все видит. Мать ребенка рэпера выразила надежду, что он понимает, что делает.
Ранее Гуф намекнул на то, что снова оказался в реабилитационном центре по рекомендации бывшей супруги. Музыкант признался ей и сыну в любви. Но фолловеры артиста после публикации сделали выводы, что ребенку и экс-супруге от него нужны только деньги. Многие комментаторы встали на сторону Алексея Долматова. Они считают, что дети не должны общаться с родителями только из-за материального состояния. Подписчики рэпера обвинили Айзу Анохину в том, что она настраивает Сэма против отца и позволяет себе в присутствии ребенка называть бывшего мужа «наркоманом».
Артист сделал скриншот своего общения с сыном и поблагодарил за такую позицию Сэма его мать, Айзу Анохину. Бывшая супруга отреагировала на это и попросила, чтобы Гуф поберег нервы их ребенка. По ее мнению, Алексей Долматов своим поведением делает только хуже. Айза Анохина заявила, что она всю жизнь прикрывала экс-возлюбленного перед всеми, включая сына. Но теперь Сэм вырос и сам все видит. Мать ребенка рэпера выразила надежду, что он понимает, что делает.
Ранее Гуф намекнул на то, что снова оказался в реабилитационном центре по рекомендации бывшей супруги. Музыкант признался ей и сыну в любви. Но фолловеры артиста после публикации сделали выводы, что ребенку и экс-супруге от него нужны только деньги. Многие комментаторы встали на сторону Алексея Долматова. Они считают, что дети не должны общаться с родителями только из-за материального состояния. Подписчики рэпера обвинили Айзу Анохину в том, что она настраивает Сэма против отца и позволяет себе в присутствии ребенка называть бывшего мужа «наркоманом».