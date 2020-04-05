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Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил норму

По словам Егора Фирсова, исполняющего обязанности главы Госэкоинспекции Украины, радиационный фон под Чернобылем в очаге лесного пожара значительно превышает норму. В центре стихийного бедствия прибор показал 2,3 при установленной норме 0,14.
Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил норму

Егор Фирсов на своей странице в соцсети Facebook написал, что ситуация в «зоне отчуждения» остается достаточно сложной. Территория возгорания составляет свыше 100 гектаров, а именно под Чернобылем огонь охватил 20 гектаров. Кто-то из населения поджог сухую траву, в результате чего огонь перебросился на деревья.

Согласно данным Госслужбы по ЧС Украины, тушением лесного пожара со вчерашнего дня, 4 апреля, занимаются вертолеты и самолеты, которые уже сбросили на два очага 64 тонны воды. На месте происшествия работают свыше 140 спасателей и задействованы десятки единиц спецтехники.

Возгорание травы зафиксировали под Киевом, а погодные условия в виде повышения температуры воздуха и небольшого ветра поспособствовали распространению огня. Местные жители жалуются на смог и запах, а сотрудники ГСЧС предупреждают, что такая ситуация может сохраняться на протяжении нескольких дней.

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Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:55

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