Apple хочет купить занимающуюся трансляциями мероприятий в виртуальной реальности компанию NextVR





Согласно информации источников, сумма сделки между двумя корпорациями может составить около $100 миллионов. Также известно, что Apple могла создать ненастоящую компанию для того, что нанимать работников NextVR. Последняя на протяжении 10 лет объединяет виртуальную реальность с развлечениями и спортом. Сейчас корпорация проектирует VR-технологии для демонстрации различных мероприятий в онлайн-режиме. Для этого применяется гарнитура от HTC, PlayStation, Microsoft, Lenovo и Oculus.Кроме этого, NextVR владеет патентом на технологию, которая улучшает видеотрансляции, а всего их у производителя 40. Существует вероятность, что именно этот факт больше всего интересует Apple.