Учёные выяснили, сколько людей в мире являются левшами





В исследовании приняли участие 2 396 170 человек. Перед учёными стояла задача изучить информацию, полученную на основе психологических экспериментов. Им удалось осуществить пять метаанализов добровольцев, которые выполнили ряд различных заданий, задействующих сенсомоторику. До этого специалисты считали, что в качестве основного фактора, определяющего ведущую руку, выступало то, какой рукой человек пишет. Тем не менее, как передаёт издание Psychological Bulletin, в проведённом опыте учитывался и тот факт, что примерно 10% населения Земли удаётся одинаково эффективно выполнять разные действия обеими руками.По словам автора исследования Сильвии Параккини, эксперимент дал учёным большую базу данных, которая пригодится для дальнейших опытов. Кроме того, они обнаружили важную информацию: в мире число левшей не намного превышает количество амбидекстеров.