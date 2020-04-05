АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики выяснили, как карантин может повлиять на менструальный цикл…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Учёные выяснили, сколько людей в мире являются левшами

Учёные из Греции и Великобритании провели большое исследование, в рамках которого удалось узнать, сколько людей в мире являются левшами. Как выяснилось, эта особенность есть у 10,6% населения Земли.

В исследовании приняли участие 2 396 170 человек. Перед учёными стояла задача изучить информацию, полученную на основе психологических экспериментов. Им удалось осуществить пять метаанализов добровольцев, которые выполнили ряд различных заданий, задействующих сенсомоторику. До этого специалисты считали, что в качестве основного фактора, определяющего ведущую руку, выступало то, какой рукой человек пишет. Тем не менее, как передаёт издание Psychological Bulletin, в проведённом опыте учитывался и тот факт, что примерно 10% населения Земли удаётся одинаково эффективно выполнять разные действия обеими руками.

По словам автора исследования Сильвии Параккини, эксперимент дал учёным большую базу данных, которая пригодится для дальнейших опытов. Кроме того, они обнаружили важную информацию: в мире число левшей не намного превышает количество амбидекстеров.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экстрасенс Хадуева: «Шутить Бузовой с псевдобеременностью я бы не…
Учёные выяснили, сколько людей в мире являются…
Поклонники не узнали «помолодевшую» на карантине Полину…
При сравнении Kirin 820 5G и Snapdragon 765G выиграл чип…
Ольга Бузова нацарапала на своем люксовом автомобиле имя Давида…
Медики назвали полезные для иммунитета и кишечника продукты в условиях пандемии…
Студент смог запустить Windows 10 на системе с 192 Мб…
Врач-иммунолог Алина Альшевская сообщила о риске заразиться коронавирусом от…
Марина Федункив похудела к пляжному сезону во время…
Apple хочет купить занимающуюся трансляциями мероприятий в виртуальной реальности компанию…
Божена Рынска сравнила свою рожденную суррогатной матерью дочь с другими…
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о российской тест-системе на…
"Он был прекрасным и верным мужем": Вдова Станислава Говорухина Галина рассказала о «любовницах»…
Ученые придумали способ использования вирусов при лечении…
Игорь Крутой оценил откровенное пляжное фото падчерицы…
На тестах замечен новый гибридный кроссовер Volkswagen Tiguan…
Татьяна Навка показала архивный сюжет с Анастасией Заворотнюк в…
Китайские медики определили, сколько людей способен заразить один носитель вируса…
Дочь Татьяны Навки Александра Жулина разрешила матери опубликовать ролик с ее исполнением песни…
Флагманский смартфон 2019 года Honor 20 в России стал дешевле 20 000…
Меган Маркл расстроена из-за запрета запрета на социальное общение и отсутствие возможности видеться с…
Радиационный фон в очаге лесного пожара под Чернобылем значительно превысил…
Агата Муцениеце призналась Рите Дакоте, что начала выпивать после расставания с Павлом…
Гидрометцентр: Москвичей в воскресенье вечером ждет…
Алена Водонаева: Коронавирус не является «вирусом…
Субмарины «Щука-Б» оснастят новыми крылатыми ракетами…
Группа «Сплин» посвятила новую песню Гарри…
Актер из сериала “Сверхъестественное” Логан Уильямс умер в возрасте 16…
Просмотреть все новости