"Не сдадимся, мама!”: Дочь Пелагеи Таисия призвала певицу противостоять коронавирусу

На новом видеоролике запечатлено, как Таисия Телегина собирает пазл и в это же время общается с родительницей. Пелагея поинтересовалась, что ее дочь думает насчет карантина и пандемии в целом, на что наследница звезды ответила: “Коронавирус не пройдет. Не сдадимся, мама!”.Многочисленные фанаты артистки сошлись во мнении, что Таисия Телегина очень похожа на свою знаменитую мать. Также некоторые заметили красивый наряд дочери Пелагеи, которая была облачена в платье красного цвета в народном стиле.