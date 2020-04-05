"Не сдадимся, мама!”: Дочь Пелагеи Таисия призвала певицу противостоять коронавирусу
Дочь Пелагеи призвала звездную мать не сдаваться коронавирусу. Артистка опубликовала в Instagram новое видео с участием трехлетней Таисии Телегиной.
На новом видеоролике запечатлено, как Таисия Телегина собирает пазл и в это же время общается с родительницей. Пелагея поинтересовалась, что ее дочь думает насчет карантина и пандемии в целом, на что наследница звезды ответила: “Коронавирус не пройдет. Не сдадимся, мама!”.
Многочисленные фанаты артистки сошлись во мнении, что Таисия Телегина очень похожа на свою знаменитую мать. Также некоторые заметили красивый наряд дочери Пелагеи, которая была облачена в платье красного цвета в народном стиле.
На новом видеоролике запечатлено, как Таисия Телегина собирает пазл и в это же время общается с родительницей. Пелагея поинтересовалась, что ее дочь думает насчет карантина и пандемии в целом, на что наследница звезды ответила: “Коронавирус не пройдет. Не сдадимся, мама!”.
Многочисленные фанаты артистки сошлись во мнении, что Таисия Телегина очень похожа на свою знаменитую мать. Также некоторые заметили красивый наряд дочери Пелагеи, которая была облачена в платье красного цвета в народном стиле.