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Разработчик Riot Games раскрыл дату релиза Legends of Runeterra

Legends of Runeterra сейчас находится на бета-тестировании, выход которой ожидают многие геймеры по всему миру. Недавно разработчик Riot Games раскрыл дату релиза карточной стратегии.

Карточные мультиплеерные видеоигры набирают все большей популярности благодаря успеху культовых Gwent и Hearthstone. Теперь игроков заинтересовала будущая стратегия Legends of Runeterra, официальный выход которой намечен на 30 апреля. Продукт получит поддержку на многих платформах, которые включают в себя РС, iOS и Android. При этом, достижения во время бета-теста сохранятся во время перехода на другой девайс после полноценного релиза.

Legends of Runeterra позволит геймерам изучить характеристики и способности семи регионов, 35 чемпионов и более 400 карт. Еще до премьеры владельцы РС смогут оценить новый набор из 120 карт и пока что не названной локации. Подробности о нововведениях разработчики обещают раскрыть в ближайшее время, а пока бета-тестерам собираются вручить памятные награды, зависящие от ранга, достигнутого в первом сезоне. Стоит отметить, что все пользователи, которые начнут играть Legends of Runeterra до 10:00 по московскому времени 8 мая - получат уникального "поро-защитника лунного света".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:45

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