Разработчик Riot Games раскрыл дату релиза Legends of Runeterra

Карточные мультиплеерные видеоигры набирают все большей популярности благодаря успеху культовых Gwent и Hearthstone. Теперь игроков заинтересовала будущая стратегия Legends of Runeterra, официальный выход которой намечен на 30 апреля. Продукт получит поддержку на многих платформах, которые включают в себя РС, iOS и Android. При этом, достижения во время бета-теста сохранятся во время перехода на другой девайс после полноценного релиза.Legends of Runeterra позволит геймерам изучить характеристики и способности семи регионов, 35 чемпионов и более 400 карт. Еще до премьеры владельцы РС смогут оценить новый набор из 120 карт и пока что не названной локации. Подробности о нововведениях разработчики обещают раскрыть в ближайшее время, а пока бета-тестерам собираются вручить памятные награды, зависящие от ранга, достигнутого в первом сезоне. Стоит отметить, что все пользователи, которые начнут играть Legends of Runeterra до 10:00 по московскому времени 8 мая - получат уникального "поро-защитника лунного света".