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В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»

В России появился сайт для дистанционного обучения под названием «Доступ всем». Здесь школьники и студенты смогут получать необходимые знания в период карантина.
В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»

Ресурс доступен для бесплатного использования размещенных на нем материалов. По словам кандидата педагогических наук Елены Саплин, дистанционное обучение является выходом в сложившейся ситуации и помощью как для учащихся, так и для преподавателей. Предоставляемый контент сайта «Доступ всем» можно изучать с компьютера или смартфона. Так, на уроке биологии сейчас проходят тему о бактериях и вирусах. За 45 минут педагог расскажет студентам материал, а затем ответит на вопросы в онлайн-чате. Занятия на портале способствуют тому, что ученики остаются в тонусе и готовятся к олимпиадам, ЕГЭ.

Ведущие преподаватели обо всем рассказывают индивидуально, проверяют задачи и дают ученикам рекомендации. На данный момент более 80 тысяч жителей России прошли обучение, а из-за самоизоляции студенты тоже начали учиться в онлайн-режиме. В их распоряжении находится виртуальный университет Skillbox, открывающий доступ к интересным лекциям.

На ресурсе «Доступ всем» эксперты запустили 180 программ для образования. Минимальная длительность обучения составляет несколько недель.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:52

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