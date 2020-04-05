В России создали сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»
В России появился сайт для дистанционного обучения под названием «Доступ всем». Здесь школьники и студенты смогут получать необходимые знания в период карантина.
Ресурс доступен для бесплатного использования размещенных на нем материалов. По словам кандидата педагогических наук Елены Саплин, дистанционное обучение является выходом в сложившейся ситуации и помощью как для учащихся, так и для преподавателей. Предоставляемый контент сайта «Доступ всем» можно изучать с компьютера или смартфона. Так, на уроке биологии сейчас проходят тему о бактериях и вирусах. За 45 минут педагог расскажет студентам материал, а затем ответит на вопросы в онлайн-чате. Занятия на портале способствуют тому, что ученики остаются в тонусе и готовятся к олимпиадам, ЕГЭ.
Ведущие преподаватели обо всем рассказывают индивидуально, проверяют задачи и дают ученикам рекомендации. На данный момент более 80 тысяч жителей России прошли обучение, а из-за самоизоляции студенты тоже начали учиться в онлайн-режиме. В их распоряжении находится виртуальный университет Skillbox, открывающий доступ к интересным лекциям.
На ресурсе «Доступ всем» эксперты запустили 180 программ для образования. Минимальная длительность обучения составляет несколько недель.
Ресурс доступен для бесплатного использования размещенных на нем материалов. По словам кандидата педагогических наук Елены Саплин, дистанционное обучение является выходом в сложившейся ситуации и помощью как для учащихся, так и для преподавателей. Предоставляемый контент сайта «Доступ всем» можно изучать с компьютера или смартфона. Так, на уроке биологии сейчас проходят тему о бактериях и вирусах. За 45 минут педагог расскажет студентам материал, а затем ответит на вопросы в онлайн-чате. Занятия на портале способствуют тому, что ученики остаются в тонусе и готовятся к олимпиадам, ЕГЭ.
Ведущие преподаватели обо всем рассказывают индивидуально, проверяют задачи и дают ученикам рекомендации. На данный момент более 80 тысяч жителей России прошли обучение, а из-за самоизоляции студенты тоже начали учиться в онлайн-режиме. В их распоряжении находится виртуальный университет Skillbox, открывающий доступ к интересным лекциям.
На ресурсе «Доступ всем» эксперты запустили 180 программ для образования. Минимальная длительность обучения составляет несколько недель.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:52