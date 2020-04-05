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В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон объявила себя лесбиянкой

Живущая в Великобритании детская писательница публично сообщила, что является лесбиянкой. По словам 74-летней Жаклин Уилсон, она уже 18 лет встречается с женщиной.
В Великобритании 74-летняя детская писательница Жаклин Уилсон объявила себя лесбиянкой

Как сказала знаменитость во время разговора с журналистами издания The Guardian, она никогда не скрывала свою ориентацию, поэтому эта новость не удивит никого, кто хорошо знает писательницу и ее предпочтения. Свое заявление Жаклин Уилсон сделала незадолго до выхода ее новой книги под названием «Love Frankie», повествующей о геях. При этом жительница Великобритании с 1965 по 2004 была замужем за Уильямом Уилсоном. За время совместной жизни у пары родилась дочь Эмма, однако они были слишком разные, поэтому брак распался. Сейчас экс-супруги поддерживают хорошие отношения.

Уилсон стала популярной после выхода в 1991 году ее книги «Дневник Трейси Бикер». Звезда пишет произведения о жизни в детском доме, разводе и усыновлении.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:05

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