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«Проживаю свой личный ад»: Оксана Самойлова обратилась к психологу после расставания с Джиганом

Оксана Самойлова рассказала подписчикам о том, что сейчас происходит в ее жизни. После расставания с Джиганом модель обратилась к психологу, так как «проживает свой личный ад».
«Проживаю свой личный ад»: Оксана Самойлова обратилась к психологу после расставания с Джиганом

Модель и рэпер были женаты в течение 10 лет, однако поездка в Майами и последующий скандал поставили крест на их отношениях. Временами Оксана Самойлова рассказывает фолловерам в Instagram о личных переживаниях, так было и в этот раз. Согласно недавним словам знаменитости, сейчас она ходит к психологу, помощь которого требуется также ее детям. По словам супруги Джигана, у дочерей и сына больше не будет «нормальной семьи» и она не знает, как им помочь, так как сама вынуждена бороться со своими страхами.

Как отметила звездная мать, ей тяжело справляться с обидами, скопившиеся за брачный период, а поговорить о них с Джиганом Самойлова не может, поскольку он не способен «воспринимать реальность». После расставания с мужем Самойлова чувствует себя разбитой и нуждается в поддержке. В конце публикации модель выразила уверенность, что все однажды кончится, а эту ситуацию надо перетерпеть.

Одни поклонники поддержали избранницу рэпера посредством добрых комментариев, а другие все еще шокированы происходящим. Тем не менее некоторое пользователи соцсети написали, что «на одном мужике свет клином не сошёлся».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:30

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