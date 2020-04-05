Пилотажная группа "Русские Витязи" отмечает 29-ю годовщину своего основания





В пресс-службе Минобороны России сообщают, что 5 апреля 1991 года руководство ВВС собрало знаменитую группу летчиков "Русские Витязи". В это формирование вошли несколько знаменитых асов из авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. В их числе значатся Владимир Басов, Александр Дятлов, Сергей Ганичев, Владимир Букин, Владимир Баженов и Александр Личкун. С момента основания и по нынешнее время военнослужащие осваивают новые виды ЛА, последним из которых стал Су-35С.На данный момент пилоты смогли изучить программу Су-30СМ, с которыми выступают на всевозможных авиасалонах, демонстрируя профессионализм ВВС РФ. За всю историю группы её участникам удалось испытать маневренность российских самолетов на показах во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии и Беларуси. Это позволило "Русским Витязям" считаться полноправными членами интернациональной организации МАКС.