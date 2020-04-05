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Анна Седокова, Стас Пьеха и другие российские звезды пожаловались на отсутствие денег из-за коронавируса

Российские артисты начали жаловаться на отсутствие денег и расторжение контрактов на фоне распространения коронавируса. О безденежье заговорили Анна Седокова, Стас Пьеха и Алексей Кортнев.

В своем микроблоге Анна Седокова отметила, что ее бизнес страдает от убытков из-за пандемии коронавируса, что лишило ее заработка. Звезда напомнила, что в стране уже началась череда увольнений, но она опасается, что есть риск потерять команду, которая трудится над ее брендом одежды. При этом концертов у звезды в ближайшее время не планируется, в связи с чем она не знает, чем платить своим сотрудникам. Анастасия Макеева не скрывает свое финансовое положение, отметив, что потеряла все источники дохода еще до объявления самоизоляции, поэтому до осени она останется безработной. Артистке помогают ее друзья, у которых она проживает, но на вопросы со стороны фанатов звезда не отвечает. Алексей Кортнев подтверждает, что работа у артистов полностью остановилась, поэтому он вместе с семьей живет на накопленные деньги. У Анны Семенович приостановили рекламный контракт, что лишило ее заработка, поэтому она даже “всплакнула”, о чем рассказала в социальных сетях.

Стас Пьеха вынужден был отменить ближайшие выступления, а также он поддерживает свое здоровье и соблюдает личную гигиену, чтобы минимизировать риск заражения. В разговоре с фанатами в своем микроблоге артист признался, что немало опечален актуальной ситуацией, но жизнь для него важнее.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:06

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