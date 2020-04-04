Звезды рассказали, как они обезопасили себя от коронавируса
Во время вынужденного карантина знаменитости проявляют активность в социальных сетях: поют песни, читают стихи, делают зарядку или готовят блюда вместе с подписчиками. Звезды рассказали о том, как они обезопасили себя от коронавируса, а также озвучили основные правила безопасности.
Мария Миронова опубликовала список полезных способов, как весело проводить время на карантине. Актриса посоветовала чаще проявлять любовь к супругу и детям, звонить родителям по видеосвязи, играть с питомцами, заниматься спортом каждый день и молиться. Кроме этого, можно позаботиться о домашних растениях или приусадебном участке, если он есть, и вымыть «дом до блеска».
Ирина Безрукова призналась, что она пристально следит за соблюдением дистанции в два метра в общественных местах. Актриса научилась после тщательного мытья рук закрывать кран тыльной стороной ладони. Этот способ получил название «привычка хирургов». Этого же метода придерживается и Елена Малышева. В лифте, как отметила доктор, нажимать кнопки можно костяшками пальцев.
Телеведущая Ангелина Вовк укрепляет иммунитет с помощью горячих настоев. 77-летняя знаменитость вместо сауны и бани теперь греется под электроодеялом. Свои ровесникам она советует не паниковать и соблюдать все официальные рекомендации.
Мария Миронова опубликовала список полезных способов, как весело проводить время на карантине. Актриса посоветовала чаще проявлять любовь к супругу и детям, звонить родителям по видеосвязи, играть с питомцами, заниматься спортом каждый день и молиться. Кроме этого, можно позаботиться о домашних растениях или приусадебном участке, если он есть, и вымыть «дом до блеска».
Ирина Безрукова призналась, что она пристально следит за соблюдением дистанции в два метра в общественных местах. Актриса научилась после тщательного мытья рук закрывать кран тыльной стороной ладони. Этот способ получил название «привычка хирургов». Этого же метода придерживается и Елена Малышева. В лифте, как отметила доктор, нажимать кнопки можно костяшками пальцев.
Телеведущая Ангелина Вовк укрепляет иммунитет с помощью горячих настоев. 77-летняя знаменитость вместо сауны и бани теперь греется под электроодеялом. Свои ровесникам она советует не паниковать и соблюдать все официальные рекомендации.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00