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Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet Niva

Компания «АвтоВАЗ» сообщила о подготовленных для покупателей внедорожника Chevrolet Niva скидках. Потребителям предлагается оформить транспортное средство в свою собственность с выгодой до 50 тысяч рублей для моделей производства 2019 года.
Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet Niva

В случае более новых авто она может достигать 20 тысяч рублей. Наиболее бюджетная сборка Chevrolet Niva получила индекс SL и предлагается за 692 тысячи рублей. Покупка максимальной обойдётся в NIVA LEM Camouflage с ценником 876 тысяч рублей.

В ПАО «Совкомбанк» сообщили о сотрудничестве с дилерами и готовности на протяжении апреля предлагать 2 кредитные программы. Одна из них предлагает покупателям «Niva» платить за авто 2,5 тысячи рублей ежемесячно, а другая - 82 рубля ежедневно.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00

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