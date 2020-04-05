Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet Niva
Компания «АвтоВАЗ» сообщила о подготовленных для покупателей внедорожника Chevrolet Niva скидках. Потребителям предлагается оформить транспортное средство в свою собственность с выгодой до 50 тысяч рублей для моделей производства 2019 года.
В случае более новых авто она может достигать 20 тысяч рублей. Наиболее бюджетная сборка Chevrolet Niva получила индекс SL и предлагается за 692 тысячи рублей. Покупка максимальной обойдётся в NIVA LEM Camouflage с ценником 876 тысяч рублей.
В ПАО «Совкомбанк» сообщили о сотрудничестве с дилерами и готовности на протяжении апреля предлагать 2 кредитные программы. Одна из них предлагает покупателям «Niva» платить за авто 2,5 тысячи рублей ежемесячно, а другая - 82 рубля ежедневно.
В случае более новых авто она может достигать 20 тысяч рублей. Наиболее бюджетная сборка Chevrolet Niva получила индекс SL и предлагается за 692 тысячи рублей. Покупка максимальной обойдётся в NIVA LEM Camouflage с ценником 876 тысяч рублей.
В ПАО «Совкомбанк» сообщили о сотрудничестве с дилерами и готовности на протяжении апреля предлагать 2 кредитные программы. Одна из них предлагает покупателям «Niva» платить за авто 2,5 тысячи рублей ежемесячно, а другая - 82 рубля ежедневно.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00