Компания «АвтоВАЗ» рассказала о скидках на внедорожник Chevrolet Niva





В случае более новых авто она может достигать 20 тысяч рублей. Наиболее бюджетная сборка Chevrolet Niva получила индекс SL и предлагается за 692 тысячи рублей. Покупка максимальной обойдётся в NIVA LEM Camouflage с ценником 876 тысяч рублей.В ПАО «Совкомбанк» сообщили о сотрудничестве с дилерами и готовности на протяжении апреля предлагать 2 кредитные программы. Одна из них предлагает покупателям «Niva» платить за авто 2,5 тысячи рублей ежемесячно, а другая - 82 рубля ежедневно.