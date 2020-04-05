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«Это вам не шутки»: Супруг звезды «Дом-2» Насти Лисовой странно отреагировал на ее беременность

Настя Лисова пожаловалась поклонникам в Instagram на поведение своего супруга Михаила. По словам звезды «Дом-2», будущий отец поскупился на эмоции, узнав о ее беременности.
«Это вам не шутки»: Супруг звезды «Дом-2» Насти Лисовой странно отреагировал на ее беременность

Экс-участница телестройки ждет второго ребенка, о чем только недавно рассказала фолловерам. На размещенных в блоге кадрах можно увидеть заметно округлившийся живот Насти Лисовой. «Ждём ещё одно наше чудо», - поделилась знаменитость и опубликовала на странице трогательный сюжет, на котором она сообщала супругу о своей беременности. Как отметила бывшая звезда реалити-шоу, когда-то ее дети посмотрят опубликованные кадры и увидят, как их родители были счастливы, узнав о пополнении в семье. Также модель добавила, что второй наследник получился у них с мужем со второй попытки, как и дочь Мира.

В подписи к посту Лисова пожелала каждой семье испытать счастье и радость, будучи родителями. Возможно, из-за того, что беременность участницы проекта наступила быстро, ее избранник довольно сдержанно отреагировал на эту новость. «Да ладно. Класс, поздравляю», - произнес мужчина. Радость по поводу важного события Михаил выразил смехом.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:00

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